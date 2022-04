Hauptverdächtiger im Fall Maddie hat kein Alibi

Die deutschen Behörden wissen nichts von einem Alibi von Christian B., dem Hauptverdächtigen im Entführungsfall Madeleine McCann.

Seit wenigen Tagen wird Christian B. in Portugal offiziell als Beschuldigter um das Verschwinden der dreijährigen Maddie im Jahr 2007 geführt. Der 45-Jährige sitzt derzeit in Deutschland eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab. Laut einem Bericht von The Sun soll B. bei seiner Befragung geschwiegen haben – obwohl er zuvor in einer US-Doku behauptet hatte, er sei zum Tatzeitpunkt nicht im portugiesischen Praia da Luz gewesen.

"Wir wissen nichts von einem Alibi"

Ein Alibi kann B. aber offenbar nicht vorweisen. "Wir wissen nichts von einem Alibi. Er hat uns bisher keine Informationen gegeben – nicht einmal über seinen Anwalt", sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters. Laut einem Insider sollen die Behörden mit dem Verhalten des Mannes frustriert sein, B. würde mit den Ermittlern nur Spielchen spielen.