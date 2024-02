Heute Entscheidung: Parkgebühr von SUV soll 18 Euro kosten - pro Stunde

Paris sagt den beliebten SUV-Fahrzeugen den Kampf an. Wer mit einem solchen in die Stadt fährt, soll ordentlich für das Parken blechen.

Heute werden die Bewohner von Paris befragt: soll es zu der Verdreifachung der Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen für schwere SUV kommen? Es ist eine Kriegserklärung, die Paris für Besucher mit schweren Stadtgeländewagen vorbereitet: Für sechs Stunden Parken im Zentrum sollen Besucher der französischen Hauptstadt bald 225 Euro blechen, in den Außenbezirken sollen 150 Euro fällig werden

Gebühr steigt mit Dauer überproportional an

Schon eine Stunde Parken würde im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken zwölf statt vier Euro. Wenn man mehrere Stunden parkt, stiegen die Gebühren dabei schon jetzt mit zunehmender Dauer überproportional an.

Das Argument der Stadt für SUV-Strafgebühren: Die schweren Karossen sorgten für eine erhöhte Umweltverschmutzung, beanspruchten viel öffentlichen Raum und gefährdeten die Verkehrssicherheit. Heftige Kritik erntete die Stadtverwaltung schon vor der Abstimmung.

Hitzige Diskussionen um die Entscheidung: Plakat für die heutige Abstimmung. © Getty ×

Andere große Städte ziehen nach

Auch in anderen französischen Großstädten wie Lyon, Bordeaux oder Grenoble sollen erhöhte Parkgebühren für die schweren Autos kommen. Im ersten Halbjahr 2023 sind 46 Prozent der Neuzulassungen in Frankreich SUV gewesen.

In Paris ist der Kampf gegen SUV Teil einer Verkehrswende, die schon seit Jahren von der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo und der rot-grünen Stadtregierung vorangetrieben wird. Gegen erheblichen Widerstand ließ Hidalgo etliche Uferstraßen an der Seine für Autos sperren und machte sie für Fußgänger zugänglich. Das Radwegenetz in Paris wächst, wofür die Zahl der Autofahrspuren und Parkplätze reduziert wird. Neue Grünflächen werden angelegt und im Stadtgebiet wurde fast überall Tempo 30 eingeführt, für Motorroller mit Benzinantrieb sind seit einer Weile Parkgebühren fällig.

© Getty ×

Den Sondertarif für SUV sollen ausschließlich Besucher blechen. Einwohner der Hauptstadt sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker und Pflegedienste. Greifen soll der Tarif für Verbrenner-und Hybridmodelle mit einem Gewicht ab 1,6 Tonnen und Elektromodelle ab zwei Tonnen Gewicht. Für private Parkhäuser gilt die Regelung nicht. Wie die Wirtschaftszeitung "Les Échos" anhand von Zulassungsdaten berechnete, würden die erhöhten Parkgebühren fast 900.000 Autos in der Hauptstadtregion Île-de-France betreffen, etwa 16 Prozent des Fahrzeugbestands.