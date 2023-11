Hier läuft Hamas-Geisel Ohar (9) in die Arme seiner Eltern

Ein herzzerreißendes Video zeigt den Moment, in dem ein neunjähriger israelischer Junge seinem Vater in die Arme läuft, nachdem er nach 49 Tagen in der Hölle der Gefangenschaft durch Hamas-Terroristen im Gazastreifen wieder mit seiner Familie vereint wurde.

Die Hamas will heute 14 weitere Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene freilassen, nachdem gestern bereits 24 Gefangene, darunter 13 israelische Frauen und Kinder, freigelassen wurden.

Ohad Munder, his mother Keren, and grandmother Ruti in the first moments of reuniting with Ohad's father, brother, and other family members❤️



It's hard to see through all these tears. pic.twitter.com/cgfY8Dm3gF