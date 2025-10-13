Hochspannung vor Friedens-Gipfel in Ägypten

Nach der Geiselfreilassung geht es nun um die Zukunft des Nahen Osten.

Am Montag soll ein Nahost-Gipfeltreffen in Ägypten stattfinden. Daran nehmen neben US-Präsident Trump auch mehrere arabische und europäische Staats- und Regierungschefs teil. Auch der indonesische Präsident Prabowo Subianto will anreisen. Bei dem Gipfel in Sharm el-Sheikh soll nach Angaben der ägyptischen Regierung ein Dokument "zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen" unterzeichnet werden.

Die Vermittlerländer USA, Ägypten und Katar wollen nach Angaben aus Diplomatenkreisen Garantien für die Einhaltung des Gaza-Abkommens abgeben. Ein entsprechendes Dokument solle in Sharm el-Sheikh "von den USA, Ägypten, Katar und wahrscheinlich der Türkei" unterzeichnet werden, erfuhr AFP Sonntagabend aus einer diplomatischen Quelle. Die ägyptische Regierung hatte zuvor erklärt, dass bei dem Gipfel ein Dokument "zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen" unterzeichnet werde.

Trump ließ durchblicken, dass es bei der Konferenz in Sharm-el-Sheikh auch um Personalia gehen könnte. Er wolle herausfinden, ob der britische Ex-Premier Tony Blair "bei allen beliebt" sei, sagte Trump an Bord von Air Force One mit Blick auf seinen Wunschkandidaten als Vorsitzenden des Gaza-Friedensrates. "Ich mochte Tony immer, aber ich möchte herausfinden, ob er für alle eine akzeptable Wahl ist."