Trump jubelt: "Der Krieg ist vorbei"

US-Präsident trifft am Montag in Israel ein.

Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen. Mehrere israelische Medien berichteten am Montag in der Früh, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien. Die sieben Geiseln sind demnach Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali und Ziv Berman, Matan Angrest und Eitan Mor.

"Krieg ist vorbei"

US-Präsident Trump brach am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nach Israel auf, wo er am Montag mit Angehörigen der Geiseln zusammentreffen und eine Rede im Parlament (Knesset) halten wollte. Bevor er das Regierungsflugzeug in Washington bestieg, sagte er zum Verhandlungserfolg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein - man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."

Trump kündigte an, dass der geplante "Friedensrat" für Gaza rasch eingesetzt werden soll. "Es wird gut werden", sagte er zu den Friedensaussichten für den Küstenstreifen. Der Krieg sei vorbei, der Waffenstillstand werde halten. Zum Zustand des Gazastreifens sagte er: "Es ist wie ein Abrissgelände."