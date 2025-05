Hoffnungsträger Selenskyj lädt Papst nach Kiew ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem neuen Papst Leo XIV. telefoniert und ihn nach Kiew eingeladen.

"Ich habe mit Papst Leo XIV. gesprochen. Es war unser erstes Gespräch, aber es war schon sehr herzlich und wirklich bedeutsam", schrieb der ukrainische Staatschef auf Telegram, wie italienische Medien am Montag berichteten.

Selenskyj erklärte, er habe "Seine Heiligkeit zu einem apostolischen Besuch in die Ukraine eingeladen. Ein solcher Besuch würde allen Gläubigen, unserem ganzen Volk wahre Hoffnung bringen". "Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung für die Ukraine und unser ganzes Volk. Wir haben die Worte Seiner Heiligkeit über die Notwendigkeit, einen gerechten und dauerhaften Frieden für unser Land zu erreichen und die Gefangenen zu befreien, sehr geschätzt", so Selenskyj.

"Ukraine rechnet mit der Hilfe des Vatikans"

"Wir haben über Tausende von ukrainischen Kindern, die von Russland deportiert wurden, gesprochen. Die Ukraine rechnet mit der Hilfe des Vatikans, um sie zu ihren Familien zurückzubringen", so Selenskyj. Er habe den Papst "über die Vereinbarung zwischen der Ukraine und unseren Partnern" informiert, "dass heute ein vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand für mindestens 30 Tage beginnen soll". Er bestätigte auch die Bereitschaft Kiews zu weiteren Verhandlungen "in jedem Format, einschließlich direkter Verhandlungen, wie wir wiederholt betont haben".

"In naher Zukunft persönliches Treffen"

"Die Ukraine will diesen Krieg beenden und tut alles, was in ihrer Macht steht, um dies zu erreichen. Wir warten darauf, dass Russland entsprechende Maßnahmen ergreift. Wir haben vereinbart, mit dem Papst in Kontakt zu bleiben und in naher Zukunft ein persönliches Treffen zu vereinbaren", so der ukrainische Präsident abschließend.

Selenskyj hatte zuvor angekündigt, er erwarte am Donnerstag Russlands Präsident Wladimir Putin zu direkten Gesprächen in der türkischen Metropole Istanbul. Gleichzeitig forderte er erneut eine 30-tägige Waffenruhe. Putin hatte sich für direkte Gespräche offen gezeigt, Vorbedingungen wie eine Feuerpause jedoch zurückgewiesen.