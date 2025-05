Hollywood-Papst als Polit-Hoffnung

„Viva il Papa“, „Papa Leone“, riefen, die Menschen, die Sonntag ab 6 Uhr in der Früh auf den Neuen – Robert Prevost – auf dem Petersplatz warteten.

Der „Neue“ – der Papst – enttäuschte die über 200.000, die seiner Inauguration beiwohnten nicht. Im Gegenteil. Der 69–Jährige fuhr eine gute halbe Stunde mit dem offenen Papamobil über den gesamten Petersplatz bis ganz nach hinten zur Via Conciliazione. Ein Flair von Hollywood umgab die Szenerie. Mit breitem Lächeln und gerader Haltung winkte Leon XIV den Hunderttausenden, bevor er die zahlreichen Staats– und Regierungschefs aus aller Welt vor dem Petersdom.

© Getty Images ×

Hollywood: 30 Minuten mit Papamobil durch Massen

Der erste US–Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche und des Vatikans, ein Augustiner nahm sich damit bedeutend mehr Zeit für die „einfachen“ Leute, als sein Vorgänger Papst Franziskus, der bei seiner Einweihungsfeier 2013 nur einige Minuten über den Papst fuhr. Dafür wirkte der kürzlich verstorbene Südamerikaner mitreißender.

oe24-Politikchefin Isabelle Daniel bei der Papst-Inauguration. © oe24 ×

Gipfeltreffen mit Selenskyj und Vance

In seiner Rede betonte Leo Einigkeit und Frieden. Es würde „noch zu viel Hass und Vorurteile geben“, predigte das Kirchen–Oberhaupt vor den 200 Delegationen und zig Staats– und Regierungschefs und gekrönten Häuptern aus aller Welt. Er wünsche sich Frieden „in Gaza, Ukraine und Myamar“. Applaus brandete da vor allem seitens des normalen Publikums auf. Der ukrainische Präsident Selenskyj – mit dunklem Anzug – hörte erfreut der Forderung eines „gerechten Friedens“ des Papstes. Selenskyj schlenderte nach der zweistündigen Feier und einem kurzen Handshake mit seiner Frau zu seinem Auto. Zuschauer applaudierten. Am Sonntag sollte der Ukrainer noch eine Audienz beim Papst erhalten. Am Montag dann ist der US–Vizepräsident JD Vance bei seinem Landsmann im Vatikan zu Gast.

200 Kardinäle, Königinnen und Präsidenten

Dieser bestieg breit grinsend seine Konvoi – und wurde von den übrigen wartenden Delegationen eher distanziert beobachtet. Im Unterschied zu Albert und Charlene – das Fürstenpaar aus Monaco. Charlene – ganz in weiß samt weißer Spitze am Haupt wie es bei Papst–Einweihungen nur für gekrönte Häupter (alle anderen tragen schwarz) üblich ist, ließ sich von Schaulustigen aus anderen Delegationen sogar gemütlich fotografieren.

Das spanische Königspaar – Letizia ebenfalls in weiß gewendet – war da längst schon weg.

Bundeskanzler Stocker im Talk mit oe24. © oe24 ×

Stocker lädt Papst nach Wien ein

Im Unterschied zu Bundeskanzler Christian Stocker, der am Sonntag auch kurz den Papst treffen konnte. „Er war erst im November in Österreich und ich habe ihn erneut nach Österreich eingeladen“, verrät Stocker oe24. Die Inaugurationsfeier sei „beeindruckend gewesen“ und habe auch „weit über die katholische Kirche hinausgestrahlt“. Auch die ebenfalls anwesenden Außenministerin Beate Meinl–Reisinger betonte via oe24, dass Papst Leo vielleicht „der richtige Papst zur richtigen Zeit“ sei, weil er auch „politisch“ sei und einen „gerechten Frieden“ für die Ukraine betonte. Das war auch der Moment am Petersplatz als der Applaus am lautesten war. (Isabelle Daniel, Rom)