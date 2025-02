Horror-Unfall: 17-Jähriges Powerlifting-Talent von 270 Kilo erdrückt

In einem Fitnessstudio im indischen Bikaner (Indien) kam es zu einem tragischen Vorfall. Eine 17-jährige Powerlifting-Athletin, die bereits Goldmedaillen im Kraftdreikampf gewann, verunglückte während einer Trainingseinheit tödlich.

Das dramatische Geschehen wurde zufällig auf Video festgehalten und verbreitete sich rasch in den sozialen Medien.

Ein fataler Trainingsversuch

Die junge Sportlerin Yashtika Acharya galt als vielversprechendes Talent im Powerlifting und hatte sich in der Szene bereits einen Namen gemacht. Ihr Ziel war es, ihre bisherigen Rekorde zu übertreffen. Während einer Trainingseinheit versuchte sie, eine Last von 270 Kilogramm zu heben – eine enorme Herausforderung, selbst für erfahrene Athleten.

Die 17-Jährige galt als Favoritin beim Powerlifting. © X/@IAmAarav8 ×

In dem Video, das den Vorfall dokumentiert, ist zu sehen, wie die 17-Jährige die Hantelstange nach oben drücken will, während ihr Trainer hinter ihr steht, um sie zu unterstützen. Doch plötzlich entgleitet ihr die Kontrolle über die Gewichte, die Hantel rutscht ab und stürzt mit voller Wucht auf ihren Körper. Der Aufprall ist so heftig, dass Yashtika sich schwerste Verletzungen zuzieht.

Yashtika Acharya (17) starb während ihres Kraftdreikampf-Trainings. © X/@IAmAarav8 ×

Anwesende im Fitnessstudio eilten sofort zu Hilfe. Die junge Sportlerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte konnten sie nur noch ihren Tod feststellen. Ihr Trainer, der versucht hatte, den Sturz der Gewichte zu verhindern, erlitt ebenfalls Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren.

Erschütterung in der Powerlifting-Szene

Der tragische Unfall sorgt für Bestürzung in der internationalen Kraftsportgemeinschaft. Besonders in Indien, wo Powerlifting immer populärer wird, löste der Tod von Yashtika Acharya große Betroffenheit aus. Viele Athleten und Trainer mahnen zur erhöhten Vorsicht beim Training mit extremen Gewichten, um solche tragischen Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Schnelle Verbreitung des Unfallvideos

Das Video der schrecklichen Szene verbreitete sich in kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken. Viele Nutzer fordern jedoch, solche Aufnahmen nicht weiter zu teilen, um die Würde der Verstorbenen und die Gefühle ihrer Familie zu respektieren.