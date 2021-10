Hund beißt onanierenden Exhibitionisten

Als der Unbekannte auf die Frau zukam, ließ sie einen ihrer Hunde an die lange Leine.

Deutschland. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 10 Uhr: Eine Frau war mit ihren beiden Hunden im Auwald an der Iller in Illerrieden (Baden-Württemberg) spazieren, als ein Mann mit heruntergelassenen Hosen, hinter einem Jägerstand hervorspringt. Dabei onanierte der Exhibitionist vor der Frau.

Als der Unbekannte auf die Frau zukam, ließ sie einen ihrer Hunde an die lange Leine. Der Hund biss den Mann in die Hand. Der Exhibitionist flüchtete. Gegen 14 Uhr informierte sie die Polizei über den Vorfall, wie die Beamten in einer Aussendung schreiben.

Der Unbekannte soll etwa Mitte Vierzig und etwa 185cm groß gewesen sein. Er hatte kurze schwarze Haare und war kräftig. Bekleidet war er mit einem Pullover mit Adidas Aufschrift, blauer Jeanshose und Turnschuhen.