Hunderte Schweine retten das Leben von Ponys und Rindern

In Südengland ließ eine Behörde hunderte Schweine in einem Waldgebiet frei. Dabei handelt es sich um eine uralte Tradition.

Wer im New Forest im Süden Englands spazieren geht, wird derzeit hunderte Schweine entdecken. Diese sind nicht irgendwo ausgebrochen, sondern erledigen laut "Yahoo News" eine wichtige Arbeit. Die Tiere sollen Ponys und Rinder schützen.

Die Schweine werden wegen einer uralten Tradition der Eichelernte freigelassen. Sie sollen Eicheln, Kastanien und Bucheckern fressen. Vor allem die Eicheln sind gefährlich für Ponys und Rinder. Für Schweine sind diese eine sichere Nahrungsquelle.

Lange Tradition

Schon im Mittelalter wurde diese Methode benutzt. Im Jahr 1079 erklärte Wilhelm der Eroberer den New Forest zum königlichen Jagdgebiet. Heute ist das Gebiet ein Nationalpark und rund 570 Quadratkilometer groß.

Die Zahl der Schweine ist in den letzten Jahrhunderten geschrumpft. Im 19. Jahrhundert waren noch bis zu 6.000 Schweine unterwegs. Heute befinden sich pro Saison zwischen 200 und 600 im Nationalpark.

Keine wilden Tiere

Die Schweine sind keine wilden Tiere, sondern gehören den Anwohnern. Laut "BBC" haben sie ein sogenanntes Weiderecht. Alle Schweine werden registriert und bekommen einen Nasenring. Damit soll verhindert werden, dass der Waldboden zu stark beschädigt wird. Die Tiere dürfen dann mehrere Wochen lang sich frei durch den Nationalpark bewegen.

Die sogenannten Verderer, Verwalter des Waldes, eröffnen die Eichelernte-Saison. Heuer begann die Saison Mitte September wegen der gigantischen Eichel-Ernte. Enden soll diese wieder Ende November, vielleicht sogar später.

Warnung an Touristen

Für den Park sind Schweine sehr wichtig. Auf Instagram erklärte New Forest Hotel: "Schweine sind natürliche Aufräumtrupps, sie halten den Wald für andere Tiere sicher." Trotzdem werden Touristen gewarnt, dass die Tiere keine Verkehrsregeln kennen. Sie sollen Abstand halten und vorsichtig fahren. Besucher sollen die Schweine lieber aus der Ferne fotografieren.