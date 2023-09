Vor etwa fünfeinhalb Jahren erhielt die britische Influencerin Nicky Newman die Diagnose Brustkrebs.

Große Trauer um Influencerin Nicky Newman: Die Britin ist im Alter von 35 Jahren nach einem harten Kampf gegen Krebs gestorben. Vor etwa fünfeinhalb Jahren erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Die Mediziner sagten ihr, dass es keine Chance auf eine Heilung gäbe. Newman teilte den jahrelangen Kampf gegen die Krankheit mit all den Strapazen, zahlreichen Arztterminen und Behandlungen mit ihren Followern. Jetzt ist die 35-Jährige dem Krebsleiden erlegen.

Ihr Ehemann veröffentlichte die traurige Nachricht von ihrem Ableben. Er postete auf ihrem Instagram-Account eine Nachricht dazu, die Nicky Newman zu Lebzeiten verfasst hatte: "Wenn ihr das hier lest, bedeutet das, dass ich gestorben bin. Ich habe es allerdings fünfeinhalb Jahre geschafft – nicht schlecht für eine Brustkrebserkrankung im vierten Stadium."

Ihr Wunsch an ihre Follower: "Bitte versprecht mir, dass ihr eure Lieben wertschätzt und eure Freunde und eure Familie fest umarmt. Packt das Leben mit beiden Händen! Ihr könnt nie wissen, was als Nächstes kommt, also nehmt nichts für selbstverständlich."