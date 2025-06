Iran reagiert mit neuen Raketenangriffen auf Israel

Bei erneuten Raketenangriffen des Iran auf Israel nach den den US-Attacken auf iranische Atomanlagen sind laut israelischem Gesundheitsministerium in der Früh fast 90 Personen verletzt worden.

Irans Revolutionsgarden erklärten wiederum via Nachrichtenagentur FARS, Langstreckenraketen hätten den Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, ein Forschungszentrum sowie Kommando- und militärische Einrichtungen anvisiert. Aus Israel wurden Angriffe auf die Standorte bisher nicht bestätigt.

Dem israelischen Gesundheitsministerium zufolge wurden insgesamt 86 Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Vier Menschen befinden sich den Angaben nach in kritischem Zustand. Die meisten Betroffenen seien aber leicht verletzt. Seit Beginn der gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran wurden laut dem Ministerium in Israel damit insgesamt 2.835 Menschen verletzt. 24 Menschen wurden demnach getötet.

Iran: Bisher 400 Tote durch israelische Angriffe

Bei den israelischen Angriffen im Iran wiederum wurden nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums bisher mehr als 400 Menschen getötet. Die meisten der Opfer seien Zivilisten. Seit Ausbruch des Krieges vor gut einer Woche sind demnach 3.056 Menschen im Iran verletzt worden.

Der israelische Rettungsdienst vermeldete am Sonntagvormittag, es habe mindestens zehn Einschläge gegeben, auch im Zentrum des Landes. In der Küstenmetropole Tel Aviv waren dumpfe Explosionen zu hören. Inzwischen könne die Bevölkerung die Schutzräume wieder verlassen, teilte das israelische Militär mit.

Die Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - hatten zuvor am Freitag ballistische Raketen auf Israel gefeuert und dabei Ziele in der Mittelmeerstadt Haifa getroffen.

Such- und Rettungskräfte im Einsatz

Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, von wo eingeschlagene Geschoße gemeldet worden seien. Bei der Attacke wenige Stunden nach den US-Bombardierungen im Iran waren etwa 30 Raketen auf Israel abgefeuert worden, berichtete Irans staatlicher Rundfunk.

Wohngebiete in Tel Aviv und Haifa getroffen

Die "Times of Israel" meldete, unter anderem in Tel Aviv und Haifa seien Wohngebiete getroffen worden. Auch ein Pflegeheim sei beschädigt worden. Unter anderem die israelische Polizei veröffentlichte Aufnahmen, die stark zerstörte Gebäude im Zentrum des Landes zeigen.

