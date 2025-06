Iranischer General: Haben schon im März mit Krieg gerechnet

Man habe schon "vorher alle Materialien weggeschafft"

Der Iran hat nach Aussagen eines früheren Kommandanten der mächtigen Revolutionsgarden vor dem Angriff durch Israel hochangereichertes Uran in Sicherheit gebracht. "Wir haben vorher alle Materialien weggeschafft", sagte Generalmajor Mohsen Rezai in einem TV-Interview. "Alle Materialien sind jetzt in unserer Hand." betonte er. "Zweitens: Die Wissenschafter sind in unserer Hand. Drittens: Die Fabriken, in denen wir nukleares Gerät hergestellt haben, gibt es immer noch."

Rezais Darstellung nach hat die iranische Staatsführung bereits im März mit dem Krieg gerechnet. Der General im Ruhestand wies zudem Gedanken über einen Waffenstillstand mit dem Erzfeind Israel zurück. Das iranische Militär müsse den Feind so hart und abschreckend bestrafen, dass er nicht mehr auf die Idee kommt, zurückzuschlagen, sagte Rezai. "Wenn uns das (ein Waffenstillstand) aufgezwungen wird, dann werden wir ganz sicher großes Bedauern erleben."