Israel greift Iran an: So reagiert Donald Trump

Die USA waren über den Angriff informiert, aber nicht daran beteiligt.

Nach den israelischen Angriffen auf den Iran hat sich US-Präsident Donald Trump in einem Gespräch mit Fox-News-Moderator Bret Baier erstmals zur Eskalation geäußert. „Der Iran darf keine Atombombe haben, und wir hoffen, dass wir an den Verhandlungstisch zurückkehren können“, so Trump.

Der US-Präsident fügte hinzu, dass es „einige Leute in der Führungsriege gibt, die nicht zurückkehren werden“. Damit spielt Trump wohl auf die hochrangigen iranischen Militärs an, die getötet wurden.

Nationaler Sicherheitsrat

Zuvor hat Trump bereits den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Das Treffen mit den außen- und sicherheitspolitischen Experten des Weißen Hauses soll um 11.00 Uhr stattfinden (17.00 MESZ). Die nicht öffentliche Besprechung soll demnach im "Situation Room" stattfinden, dem besonders geschützten Lagezentrum im Weißen Haus, wie aus einer Planungsmitteilung der Regierungszentrale hervorging.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt. Es handle sich um eine unilaterale Aktion, erklärte Außenminister Marco Rubio. Israel habe die USA darüber informiert, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio - verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.