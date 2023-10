Israel trauert um 30 Kinder und Babys

Hamas-Terroristen kidnappten Dutzende israelische Kinder. Ihre verzweifelten Eltern flehen um ein Wiedersehen.

"Die Terroristen saßen an einem Tisch und aßen die Samstagsmahlzeit. Sie haben gegessen, während sie die Kinder der Familie folterten, " unter Tränen beschreibt ein Freiwilliger der Hilfsorganisation Zaka die Situation, als er in ein angegriffenes Haus kam. Dann erzählt er grausamste Details: "Wenn ich von Folter spreche, meine ich fehlende Körperteile…“

Insgesamt 200 Geiseln

Unter den rund 200 aus Israel in den Gazastreifen entführten Menschen sind laut israelischen Angaben knapp 30 Kinder und Jugendliche.

Seit dem 7. Oktober – also seit zwei Wochen – flehen Eltern verzweifelt im Fernsehen um die Rückkehr ihrer kleinen.

Kinder wirken versteinert

Da gibt es etwa die Geschichte von Shiri Bibas. Es existiert ein Video auf dem zu sehen ist, wie Hamas-Terroristen die Frau in ihre Gewalt nehmen. Die Kindergärtnerin klammert sich an ihre zwei Kinder (einer ist erst 10 Monate alt). Verzweifelt blickt sie unter Geschrei der Terroristen in die Kamera. Die Kinder wirken versteinert vor Schock.

Efrat, eine verwandte dieser Entführten, erzählt live im TV von Kfir, dem entführten Kleinkind: „Er wurde am 18. Jänner geboren. Ich will nicht in zwei Monaten eine weitere Pressekonferenz seinem ersten Geburtstag geben.“

© x Efrat erzählt von Entführung.

Einladungen zur Party waren schon verschickt

Weiterer Fall: Ohad Munder (9). An diesem Wochenende sollte er seinen Geburtstag mit einer großen Party feiern. Die Einladungen waren längst verschickt.

„Das sind Terroristen, die sich unsere Kinder schnappen und ihnen Gott weiß was antun“, sagt ein Vater, der seine Zwillinge Emma und Yuli (3) vermisst. „Sie müssen freigelassen werden. Diese Terroristen sollen beweisen, dass sie Menschen sind.“

Video zeigt Entführung

Auch Familie Dan trauert. Ein Ehepaar und ihre drei Kinder sind seit dem Massaker der Hamas-Terroristen verschwunden. Nur ein Video ist auf sozialen Medien aufgetaucht, dass Erez, den 12-jährigen Sohn zeigt, wie er von bewaffneten Terroristen nach Gaza gezerrt wird.

Noch immer seien nicht alle Leichen identifiziert, die nach dem Großangriff auf Israel gefunden wurden. Die schmerzende Ungewissheit in all diesen Familien bleibt.

Vor ein paar Tagen hat die Zeitung Yedioth Achronoth den verschleppten Kindern die Titelseite gewidmet: "So fühlt sich die Hölle an", stand in großen Lettern.

"Wissen nicht, ob sie am Leben sind"

Auch der Staat Israel hat auf seinem offiziellen X-Account Fotos von Kindern gepostet, die seit zwei Wochen in der Gewalt von Terroristen sind. "Wir wissen nicht, ob ihnen Schaden zugefügt wurde, ob sie verletzt sind oder überhaupt am Leben", steht da.