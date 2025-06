Israel verschärft Zivilschutz-Regeln

Israel hat nach den US-Angriffen auf Atomanlagen im Iran die Zivilschutz-Regeln für seine eigene Bevölkerung verschärft.

Mit Billigung des Verteidigungsministers Israel Katz und nach einer Lageeinschätzung sei beschlossen worden, dass in allen Landesteilen nur noch essenzielle Aktivitäten erlaubt seien, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Die Öffentlichkeit müsse sich an Anweisungen des Heimatschutzes halten.

Seit Beginn der israelischen Angriffe im Iran vor mehr als einer Woche hat Teheran israelische Städte und Militäreinrichtungen nach offiziellen israelischen Angaben mit mehr als 450 Raketen angegriffen. Mehr als 400 iranische Drohnen drangen nach Israel ein. 24 Menschen wurden bei Einschlägen getötet und mehr als 1.200 verletzt.