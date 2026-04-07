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Teheran
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Angriffspläne

Israel warnt Iraner vor Zugfahrten: „Für Ihre eigene Sicherheit“

07.04.26, 09:48
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Mitten im Iran-Krieg spitzt sich die Lage weiter zu. Die israelische Armee richtet nun eine ungewöhnliche Warnung direkt an die Bevölkerung im Iran und sorgt damit für Aufsehen. 

Die Spannungen im Nahen Osten erreichen einen neuen Höhepunkt. Während Angriffe und Gegenschläge zunehmen, richtet sich Israel nun direkt an Zivilisten im Iran. Hintergrund ist die weiter eskalierende militärische Lage, nachdem Israel und die USA Angriffe auf den Iran gestartet haben und Teheran mit Raketen- und Drohnenattacken reagiert.

Konkret geht es um den öffentlichen Verkehr und eine klare Botschaft.

„Für Ihre eigene Sicherheit“

Das israelische Militär forderte die Menschen im Iran öffentlich dazu auf, vorerst keine Züge zu benutzen und sich von Bahnanlagen fernzuhalten.

Wörtlich heißt es: „Für Ihre eigene Sicherheit fordern wir Sie auf, ab sofort bis 21 Uhr iranischer Zeit im ganzen Land auf die Nutzung von Zügen oder Zugfahrten zu verzichten.“ Zudem wurde gewarnt, Aufenthalte in der Nähe von Gleisen „bringen Ihr Leben in Gefahr“, hieß es in einem auf Farsi formulierten Post auf der Plattform X. 

Hinweis auf neue Angriffe

Am Dienstagmorgen kündigte Israel eine weitere Angriffswelle an. Laut Angaben wurden dabei „Infrastruktur des iranischen Terror-Regimes in Teheran und in zusätzlichen Gebieten im Iran“ ins Visier genommen. Zeitgleich wurden aus der Hauptstadt Teheran Explosionen gemeldet.

Die Situation gilt als hochgefährlich. Seit Beginn der Angriffe Ende Februar kommt es immer wieder zu massiven Militärschlägen und Gegenangriffen. Die Region droht weiter zu destabilisieren, Experten warnen bereits vor einer möglichen Ausweitung des Krieges.

Zivilisten im Fokus

Direkte Warnungen an die Bevölkerung sind selten, umso deutlicher zeigt dieser Schritt, wie ernst die Lage eingeschätzt wird.

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