Ein bewaffneter Mann hat in der Altstadt von Jerusalem nach Polizeiangaben einen israelischen Polizisten mit einem Messer verletzt.

Andere Sicherheitskräfte hätten auf den Angreifer geschossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei dabei getötet worden. Der 25 Jahre alte verletzte Polizist sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Angreifer habe eine Moschee in der Altstadt verlassen und den Polizisten dann bei einer Kontrolle angegriffen, berichteten Medien.