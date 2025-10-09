Israels Generalstabschef: Der Feind ist nicht verschwunden

Der israelische Generalstabschef Eyal Zamir hat bei einem Truppenbesuch im Gazastreifen davor gewarnt, angesichts der bevorstehenden Waffenruhe nun unvorsichtig zu werden.
"Ich bitte Sie, wachsam zu bleiben, während ganz Israel auf die Bildschirme schaut und die Freilassung der Geiseln feiert.
Der Feind ist hier – er ist nicht verschwunden", sagte er laut einer Mitteilung des Militärs vom Donnerstag.
Zamir sprach von "historischen Tagen" und würdigte den militärischen Druck und die Bodenoperation, die zu den Voraussetzungen für eine Heimkehr der noch 48 Geiseln beigetragen hätten.
"Wir müssen den Übergang zu einem Waffenstillstand maßvoll, professionell und geordnet gestalten", betonte er. "Die Sicherheit unserer Soldaten steht ganz oben auf der operativen Prioritätenliste."