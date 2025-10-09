Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump Netanjahu Sharm el Sheikh
© APA, Getty

Mahnung

Israels Generalstabschef: Der Feind ist nicht verschwunden

09.10.25, 19:57
Teilen

Der israelische Generalstabschef Eyal Zamir hat bei einem Truppenbesuch im Gazastreifen davor gewarnt, angesichts der bevorstehenden Waffenruhe nun unvorsichtig zu werden.  

"Ich bitte Sie, wachsam zu bleiben, während ganz Israel auf die Bildschirme schaut und die Freilassung der Geiseln feiert.

Der Feind ist hier – er ist nicht verschwunden", sagte er laut einer Mitteilung des Militärs vom Donnerstag.

Zamir sprach von "historischen Tagen" und würdigte den militärischen Druck und die Bodenoperation, die zu den Voraussetzungen für eine Heimkehr der noch 48 Geiseln beigetragen hätten.

"Wir müssen den Übergang zu einem Waffenstillstand maßvoll, professionell und geordnet gestalten", betonte er. "Die Sicherheit unserer Soldaten steht ganz oben auf der operativen Prioritätenliste."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden