US-Präsident Trump wird am Sonntag in Israel erwartet

US-Präsident Trump wird am Sonntag in Israel erwartet

09.10.25, 17:36
US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag in Jerusalem erwartet.  

Das Büro des israelischen Präsidenten Isaac Herzog teilte mit, dessen Pläne für Sonntag seien angesichts des erwarteten Besuchs abgesagt worden.

Eine offizielle Ankündigung lag am Donnerstagnachmittag zunächst nicht vor.

Trump selbst hatte am Mittwoch gesagt, er werde Ende der Woche "möglicherweise" in den Nahen Osten reisen.

