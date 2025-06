Israels Militär ruft zu Evakuierung im Norden von Gaza auf

Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff gewarnt.

Die Menschen in dem betreffenden Gebiet sollten sich unverzüglich im angrenzenden Gebiet im Westen in Sicherheit bringen, schrieb ein Armeesprecher auf der Plattform X auf Arabisch. Dazu veröffentlichte er eine Grafik, in der das vorgesehene Angriffsgebiet und die Gegenden, in die sich die Menschen begeben sollen, gekennzeichnet waren.

Das Militär werde Standorte angreifen, von denen aus Raketen abgefeuert worden seien, hieß es. Sich in den Kampfzonen aufzuhalten sei lebensgefährlich.

Unterdessen wurden bei einem Einsatz im Gazastreifen nach Angaben der israelischen Armee vier Soldaten getötet und fünf weitere verletzt. Nach übereinstimmenden Berichten israelischer Medien betraten die Soldaten ein Gebäude in Khan Younis, das mit einer Sprengfalle präpariert war. Diese explodierte und führte zum Einsturz des Gebäudes.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 sind nach israelischen Angaben mehr als 860 Soldaten getötet worden. Auslöser des Krieges war das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen getötet wurden. Etwa 250 Menschen wurden zudem als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden bisher mehr als 54.600 Palästinenser im Gazastreifen infolge des Krieges getötet.