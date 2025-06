Italien-Schock: Feuer bedroht Urlauber am Strand

Die Flammen bedrohten ein beliebtes Ferienresort.

Ein dramatischer Einsatz an der Küste der Toskana: Am Sonntagnachmittag ist in der beliebten Badezone Puntone di Scarlino (Provinz Grosseto) ein großflächiger Brand in der dortigen Pinienwaldzone ausgebrochen. Dichter Rauch stieg über der Küste auf, während sich das Feuer durch starken Wind rasch ausbreitete – der Rauch war kilometerweit bis über den Golf von Follonica sichtbar.

Evakuierungen am Strand

Gegen 13 Uhr wurde das Feuer entdeckt. In kürzester Zeit rückten Feuerwehr, Polizei und Zivilschutzkräfte an. Zahlreiche Badegäste mussten daraufhin den beliebten Strandabschnitt „Balugano“ sowie benachbarte freie Strände verlassen. Der betroffene Küstenbereich erstreckte sich auf einer Breite von rund 500 Metern.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde die vielbefahrene Provinzstraße „Le Collacchie“, die Scarlino mit Follonica verbindet, komplett gesperrt.

© Feuerwehr

Löschhubschrauber im Dauereinsatz

Neben Feuerwehr- und Forsteinheiten am Boden waren auch mehrere Löschhubschrauber im Einsatz, darunter zwei der Region Toskana und ein Feuerwehrhubschrauber. Später kam zusätzlich der speziell ausgerüstete „Drago 70“ zum Einsatz. Medienberichten zufolge könnte auch ein Canadair-Wasserflugzeug hinzugezogen worden sein.

© Feuerwehr

Die Hubschrauber führten Dutzende Wasserabwürfe direkt aus dem Meer durch, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Flammen in der Nähe eines Ferienresorts

Besonders brenzlig wurde die Lage, als sich das Feuer der Ferienanlage „La Corte dei Tusci“ näherte. Zwar wurde eine Evakuierung vorbereitet, letztlich war sie jedoch nicht erforderlich. Bürgermeisterin Francesca Travison lobte das schnelle und koordinierte Handeln der Einsatzkräfte: „Dank Feuerwehr, Forstschutz und freiwilligen Helfern konnte Schlimmeres verhindert werden.“

Bis zum späten Nachmittag galt das Feuer als unter Kontrolle, auch wenn noch Nachlöscharbeiten und Brandwachen im Einsatzgebiet verbleiben.

Ersten Schätzungen zufolge fielen etwa drei Hektar Pinienwald den Flammen zum Opfer. Die genaue Ursache des Brandes ist bislang unklar – die Forstpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit hatte es in der Region bereits ähnliche Vorfälle gegeben.

Nahe Follonica kam es am selben Nachmittag zu einem weiteren, kleineren Brand, der einen Olivenhain nahe eines Golfplatzes beschädigte. Auch hier wurde rasch eingegriffen.