Die seit dem 19. Dezember in Teheran inhaftierte italienische Journalistin Cecilia Sala ist freigelassen worden.

Sie befindet sich in einem Flugzeug, das sie in ihre Heimat zurückbringt, teilte das Kabinett der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch mit. Das Flugzeug mit der 29-jährigen Reporterin an Bord wird demnach am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen Rom-Ciampino eintreffen.