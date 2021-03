Jetzt werden Briten absichtlich mit Corona infiziert

Diese Studie ist eine absolute Weltneuheit.

Einige Menschen in Großbritannien begeben sich jetzt freiwillig an den Ort, vor dem wir uns seit knapp einem Jahr fürchten: Die Covid-Station eines Krankenhauses. Dort werden sich die Freiwilligen mit SARS-Cov-2 infizieren – absichtlich. Was bizarr und fahrlässig klingt, hat einen medizinisch sinnvollen Hintergrund: Es handelt sich bei dem Projekt um eine klinische Studie, bei der britische Forscher neue Erkenntnisse über das Virus und den Einfluss diverser Impfstoffe sammeln wollen.

Ethische Debatte

"Wir werden sehr viel über die Immunologie des Virus lernen", sagte Peter Openshaw, einer der in das Projekt involvierten Forscher vom Imperial College London gegenüber der New York Times. Diese Art von Forschung, ein sogenanntes "Human Challenge Trial", hat es bereits für andere Krankheiten, wie etwa Cholera, gegeben. Im Fall der Cholera waren jedoch Medikamente gegen die Krankheit bekannt, Covid-19 hat derzeit kein bekanntes Heilmittel. Auch sind die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung weitgehend unbekannt. Die Studie – die allererste weltweit, bei der Menschen mit Corona infiziert werden – sah sich also bereits im Vorfeld mit medizinischen und ethischen Bedenken konfrontiert.

Eingeschränkte Ergebnisse

Die involvierten Wissenschaftler wollen diese Bedenken entkräften. Die Teilnehmer*innen der Studie seien ausschließlich gesunde Freiwillige zwischen 18 und 30 Jahren, die sich ständig unter kontrollierten Bedingungen befinden würden und von Ärzten überwacht werden. Diese Teilnahmebeschränkungen haben jedoch eine weitere Konsequenz: Mögliche Erkenntnisse träfen keine Aussagen über Risikogruppen oder Menschen im höheren Alter – also genau die Bevölkerungsgruppen, die am meisten von effektiveren Behandlungs- und Schutzmöglichkeiten profitieren würden.