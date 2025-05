Kanadischer Premier Carney bildet neue Regierung

Liberale gewannen Parlamentswahl Ende April mit deutlichem Vorsprung

Zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Kanada und inmitten der angespannten Beziehungen zu den USA hat Premierminister Mark Carney am Dienstag sein neues Kabinett vorgestellt. Es wurde bei einer Zeremonie in Ottawa vereidigt. "Die Kanadier haben diese neue Regierung mit einem starken Mandat gewählt, eine neue Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehung zu den Vereinigten Staaten zu definieren", erklärte Carneys Büro.

Seit seiner Amtsübernahme von seinem Vorgänger Justin Trudeau im März versucht der Liberale Carney, sich von der vorherigen ebenfalls liberalen Regierung zu distanzieren, die äußerst unpopulär geworden war. Seinem Kabinett gehören Trudeau-Vertraute ebenso an wie neue Gesichter. Die Liberalen hatten die Parlamentswahl in Kanada Ende April mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Nachbarländern Kanada und USA hatten sich mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Jänner drastisch verschlechtert. Trump forderte in den vergangenen Monaten mehrfach, Kanada solle der 51. Bundesstaat der USA werden. Der US-Präsident verfolgt zudem eine aggressive Zollpolitik gegenüber dem nördlichen Nachbarn.