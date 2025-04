Kardinal Schönborn: "Er war wirklich ein wunderbarer Mensch"

Kardinal Schönborn wird um 18.00 Uhr im Stephansdom ein kleines Requiem für den verstorbenen Papst Franziskus leiten. Zuvor äußerte er sich noch in einem kurzen Statement auf oe24.TV.

Für Kardinal Christoph Schönborn sei es sehr "berührend" gewesen, dass Papst Franziskus "trotz seiner spürbaren Krankheit" noch den für die Welt so wichtigen Ostersegen gab. Im Rückblick könne man sagen: "Mit letzter Kraft". Das zeige, dass er "wirklich bis zum Letzten diesen Dienst machen wollte", so Schönborn der auch eine Parallele zu Papst Johannes Paul II., der kurz 2005 noch stumm - er litt an Parkinson - den Segen "Urbi et orbi" gab, ehe er wenige Tage später starb.

Mit seinem Segen zu Ostern habe der Papst noch gezeigt, dass es Hoffnung gebe. Es sei so "als wollte Gott sagen, ihr braucht keine Angst haben vor dem Tod". Es "gibt das ewige Leben".

Schönborn: Habe Papst "sehr, sehr geschätzt"

Für Schönborn sei der Tod "schmerzlich". Er habe Papst Franziskus "persönlich sehr gut gekannt und sehr, sehr geschätzt", so der Kardinal. "Er war wirklich ein wunderbarer Mensch."

Der Papst sei humorvoll und belesen gewesen. Er sei von Musik und von Fußball begeistert gewesen, erinnert sich Schönborn in seinem Statement.