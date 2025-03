Kennedy-Mord: Trump lässt mit Sager aufhorchen

Der US-Präsident glaubt, Lee Harvey Oswald hatte Hilfe.

Wie berichtet, hat US-Präsident Donald Trump vergangene Woche bisher geheime Dokumente zum Mord an Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlicht. "Es ist eine Menge Material", sagte Trump vor Journalisten. 80.000 Seiten würden veröffentlicht.

Die Ermordung Kennedys 1963 fasziniert die amerikanische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten. Obwohl offizielle Untersuchungen Lee Harvey Oswald als Einzeltäter ausweisen, glauben viele Amerikaner an eine Verschwörung. Darunter offenbar auch der US-Präsident.

Hatte Oswald Hilfe?

In einem Interview mit der Website OutKick an Bord der „Air Force One“ wurde Trump gefragt, ob Oswald Kennedy tötete: „Ja, aber ich war immer der Meinung, dass ihm natürlich geholfen wurde“, so die Antwort des Präsidenten.

In den USA wird seit Jahrzehnten spekuliert, ob Oswald nur Ausführer eines umfassenden Mordkomplotts war. Anhänger von Verschwörungstheorien vermuten hinter der Ermordung den sogenannten Deep State (CIA, Militärs etc.) oder sogar die Mafia.