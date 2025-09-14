Alles zu oe24VIP
Kim Yo-jong
© JORGE SILVA / POOL / AFP / APA

Wegen Manöver

Kim-Schwester droht offen den USA

14.09.25, 07:10
Teilen

Nordkorea droht Trump und seinen Verbündeten wegen Militärmanöver 

Nordkorea hat mit Konsequenzen auf geplante gemeinsame Militärübungen der USA, Südkoreas und Japans gedroht. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, warnte vor "negativen Konsequenzen" für die beteiligten Staaten, wie die Staatsmedien am Sonntag meldeten.

"Diese rücksichtslose Machtdemonstration der USA, Japans und Südkoreas an den falschen Orten, nämlich in der Umgebung der Demokratischen Volksrepublik Korea, werde zweifellos negative Konsequenzen für sie selbst haben", wurde Kim von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Südkorea, Japan und die USA wollen ab 15. September ihr jährliches Verteidigungsmanöver "Freedom Edge" abhalten.

Immer wieder Waffentests

Ziel sei es, die operativen Fähigkeiten in der Luft, zur See und im Cyberbereich gegen die nordkoreanischen Atom- und Raketenbedrohungen zu verbessern, hatte das südkoreanische Militär mitgeteilt. Zudem planen Südkorea und die USA südkoreanischen Medienberichten zufolge in der kommenden Woche die Stabsübung "Iron Mace". Sollten "feindliche Kräfte" bei diesen gemeinsamen Übungen weiterhin mit ihrer Macht prahlen, werde Nordkorea "klarere und stärkere" Gegenmaßnahmen ergreifen, erklärte der hochrangige Parteifunktionär Pak Jong-chon einer weiteren KCNA-Meldung zufolge.

Die Regierung in Pjöngjang kritisiert solche gemeinsamen Übungen traditionell als Vorbereitung für eine Invasion und hat in der Vergangenheit teils mit eigenen Waffentests darauf reagiert. Seoul und Washington bezeichnen die Manöver hingegen als rein defensiv.

