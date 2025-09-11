Kirk sprach über "Gewalt" - dann traf ihn der Schuss

Der Attentäter ist weiterhin auf der Flucht.

Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist laut US-Präsident Donald Trump nach einem Schusswaffenvorfall an einer Universität im US-Staat Utah gestorben. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sprach am Mittwochabend (Ortszeit) von einem "politischen Attentat". FBI-Direktor Kash Patel sagte, eine Person sei zur Befragung festgenommen und anschließend wieder freigelassen worden.

"Unsere Ermittlungen dauern an, und wir werden im Interesse der Transparenz weiterhin Informationen veröffentlichen", schrieb Patel in den sozialen Medien.

© Getty

Letzte Worte

Kirk sprach unmittelbar vor dem Attentat über Amokläufe. Ein Zuschauer fragte den Trump-Aktivisten, wie viele Attentate es in den USA zuletzt gegeben habe. Kirk fragte zurück: „Meinen Sie mit oder ohne Gang-Gewalt?“. Dann fiel der tödliche Schuss.

© Getty

Trump stieß nach dem Attentat auf seinen einflussreichen Unterstützer eine Debatte über politische Gewalt in den USA an. "Es ist längst überfällig, dass alle Amerikaner und die Medien sich der Tatsache stellen, dass Gewalt und Mord die tragische Folge davon sind, wenn man diejenigen, mit denen man nicht einer Meinung ist, (...) verteufelt", sagte der US-Präsident in einem Video, das er auf Truth Social veröffentlichte.

Direkt nach dieser Ansprache an "alle Amerikaner" ging er zu einer Kritik an "radikalen Linken" über, die seiner Darstellung nach US-Amerikaner wie Kirk mit "Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt" verglichen hätten. "Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören." Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe.