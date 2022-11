Klima-Aktivisten blockierten Retter: Radlerin im Spital gestorben

Die Fahrradfahrerin, die in Berlin bei einem Unfall schwer verletzt worden ist, ist einem Medienbericht zufolge im Krankenhaus gestorben.

Berlin. Der Unfall passierte Montagfrüh: Eine Radfahrerin wurde in Berlin-Wilmersdorf von einem Betonmischer überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Feuerwehr-Einsatzkräfte mit Spezialgeräten standen wegen Protesten von Klima-Aktivisten auf der Stadtautobahn A100 im Stau und trafen erst verspätet am Unfallort ein. Deshalb musste an der Unfallstelle improvisiert werden, wie die Feuerwehr betonte. Die 44-jährige Radfahrerin wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Jetzt ist sie an ihren Verletzungen in einem Spital gestorben, wie "Bild" berichtet.

Die Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" teilte mit, sie sei bestürzt und könne nicht ausschließen, dass die Verspätung der Feuerwehr auf einen durch sie verursachten Stau zurückzuführen sei. Sprecherin Carla Hinrichs erklärt per Mitteilung, sie hoffe inständig, dass sich der Zustand der Radfahrerin nicht durch das späte Eintreffen des Einsatzwagens verschlimmert habe.

Polizei stellte Strafanzeige

Gegen die beiden Klima-Aktivisten hatte die Polizei am Dienstag Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung gestellt. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagt nun gegenüber "Focus Online": "Es wird gerade geprüft, ob wir wegen des heute Früh eingetretenen Todes des Radfahrerin die Strafanzeige neu bewertet werden muss."