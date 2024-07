Klima-Kleber legen Flughafen Köln/Bonn lahm

Der Flugverkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn ist wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten am Mittwochmorgen eingestellt worden.

Das teilte die Polizei in Köln mit. Die Gruppe "Letzte Generation" erklärte, der Flugverkehr werde blockiert und veröffentlichte das Foto eines Aktivisten, der sich mit den Händen auf einer Rollbahn festgeklebt hat. Zu sehen ist zudem ein Banner mit der Aufschrift "Öl tötet".

"Wir fordern die Bundesregierung auf, ein rechtsverbindliches, internationales Abkommen mit auszuarbeiten und zu unterzeichnen, das den globalen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030 regelt", heißt es in der Mitteilung der Gruppe. "Ähnliche friedliche, zivile Proteste an Flughäfen sind heute für mindestens folgende Länder angekündigt: Großbritannien, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Kanada, den USA, Schottland und Norwegen", heißt es weiter.

In Österreich hat der Flughafen Wien in Schwechat bereits Maßnahmen getroffen, um für kommenden Samstag angekündigte Störaktionen gewappnet zu sein. Man sei mit 670 Polizistinnen und Polizisten "in voller Alarmbereitschaft", hieß es am Dienstag.