Feuer-Inferno bei COP30: Klimakonferenz-Gelände evakuiert

Das Feuer auf dem Gelände der Klimakonferenz COP30 am Donnerstag in Belém ist nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht worden. Betroffen von der Evakuierung war unter anderem auch die Grünen-Abgeordnete Lena Schilling.

Tourismusminister Ceslo Sabino gab im Fernsehen Entwarnung. Zuvor waren zumindest Teile des Geländes evakuiert. Die Konferenzteilnehmer versammelten sich ruhig auf einem Platz vor dem Konferenzgelände, wie Reporter am Donnerstag berichteten. Zuvor hatten sie gesehen, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen.

"Es ist schon unter Kontrolle, die Feuerwehr des Bundesstaates Pará ist vor Ort", sagte Sabino im Fernsehen. Es sei niemand verletzt worden. Bilder und Videos zeigten Flammen und Rauch in dem Gebäude, ein Konferenzzentrum auf dem Gelände eines früheren Flughafens. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) war nicht gefährdet, da er aus Termingründen bereits zuvor aus Belém abgereist war.

© Pablo PORCIUNCULA / AFPTV / AFP

Kleiner Brand

Delegierte, Beobachter der COP30 und Journalisten schnappten sich ihre Taschen und anderen Habseligkeiten und rannten zu den Ausgängen. Die Polizei und Sicherheitskräfte bildeten eine Sperrlinie, damit sich niemand dem Gefahrengebiet nähern konnte. Im Hintergrund waren Sirenen zu hören.

There is a fire at #COP30 right now. We are save and evacuated. Please stay save everyone. — Lena Schilling (@lenaats.bsky.social) 20. November 2025 um 18:40

Es habe sich um ein kleines Feuer gehandelt, sagten Sicherheitskräfte weiter. Auch sie bestätigten, dass es gelöscht sei. Die Organisatoren informierten alle Delegierten per Mail, das Gelände zu verlassen. Es habe ein Feuer in Zone B des Geländes gegeben. Stinkender Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen. Hunderte Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen. Angaben zur Ursache des Brandes lagen zunächst nicht vor.

Schilling musste evakuiert werden

Die Grünen-EU-Abgeordnete Lena Schilling war von der Evakuierung betroffen, wie sie auf "Bluesky" berichtet. "Wir sind in Sicherheit und wurden evakuiert. Passt bitte alle auf euch auf", so die Grünen-Politikerin.

Gegenüber oe24 erklärt Schilling: "Zum Glück ist alles glimpflich ausgegangen und ich bin heilfroh, dass es allen gut geht. Heute mussten alle das Gebäude verlassen, morgen heißts aber so schnell wie möglich zurück an die Arbeit. Damit wir die fossile Ära beenden. Die Welt braucht Klimaschutz."