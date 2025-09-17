Knalleffekt: Maddie-Verdächtiger ist frei!

Mittwoch exakt um 9:14 Uhr verließt Christian B. in einem schwarzen Audi A6 Kombi die Justizanstalt.

Der im Fall Maddie verdächtige Deutsche ist im norddeutschen Bundesland Niedersachsen aus der Haft entlassen worden. Der 48-Jährige habe die Justizvollzugsanstalt in Sehnde verlassen, sagte der Polizeipressesprecher an Ort und Stelle. Der Mann hat eine Gefängnisstrafe abgesessen. 2019 war er im Landgericht Braunschweig im Wesentlichen wegen schwerer Vergewaltigung vor Gericht gestanden.

Im Fokus ist der den Justizbehörden einschlägig bekannte Mann seit einigen Jahren, weil deutsche Ermittler ihn im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht haben. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal. Im Juni 2020 informierte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend darüber, dass sie vom Tod des Mädchens ausgehe und einen Verdächtigen habe.

© EPA

Sein Verteidiger sprach mit Blick auf die Verdächtigungen öffentlich von einer "massiven Vorverurteilungskampagne". Es gibt keine Anklage in dem Komplex und es gilt die Unschuldsvermutung. Für die deutschen Ermittlungen zu dem Fall aus Portugal sind die Strafverfolger aus Niedersachsen zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig hatte.