Komm jetzt die Waffenruhe in der Ukraine?

Macron: Moskau muss 30-tägiger Waffenruhe ohne "Vorbedingungen" zustimmen

Die USA prüfen Außenminister Marco Rubio zufolge die von Russland aufgestellten Bedingungen für eine Feuerpause.

Dann werde man über die weitere Vorgangsweise entscheiden. Rubio sprach von einer Einigung im Grundsatz, die mit der Ukraine und Russland ausgehandelt worden sei. Kurz nach Bekanntgabe der getrennten Abkommen durch die USA erklärte die Regierung in Moskau, die Vereinbarung zum Schwarzen Meer werde nicht in Kraft treten, bis gewisse Bedingungen erfüllt worden seien.

Der französische Präsident Emmanuel Macron warf Russland unterdessen vor, die Vereinbarungen der Feuerpause umzudeuten. Die Regierung in Moskau könne nicht die Bedingungen eines bleibenden Friedens in der Ukraine diktieren, erklärt Macron. Er kündigt weitere Militärhilfen für die Regierung in Kiew in Höhe von zwei Milliarden Euro an. Zudem wolle er am Donnerstag Partnerländer auffordern, die Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen.