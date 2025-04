Kreuzwegprozession am Kolosseum und Karfreitagsmesse im Petersdom

Über Teilnahme des Papstes an den weiteren Osterfeierlichkeiten am Wochenende herrscht Unklarheit

Tausende katholische Gläubige feiern am Freitag den Kreuzweg am Kolosseum in Rom.

Die Prozession, die um 21.15 Uhr beginnt, wird wie in den beiden vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht vom Papst geleitet. Der Kreuzweg zeichnet das Leid Jesu von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz symbolisch nach. Davor wird im Petersdom die Karfreitagsliturgie (17.00 Uhr) gefeiert. Die Leitung der Messe übernimmt ein Kardinal.

Über die Teilnahme des Papstes an den weiteren Osterfeierlichkeiten am Wochenende herrscht weiterhin Unklarheit. Papst Franziskus erholt sich derzeit von seiner schweren Lungenentzündung. Der 88-Jährige war nach einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt am 23. März in den Vatikan zurückgekehrt.