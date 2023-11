Kroaten-Minister verursacht Todes-Crash

Der kroatische Verteidigungsminister Mario Banožić ist infolge eines tödlichen Verkehrsunfalls abgelöst worden.

"Unter diesen außergewöhnlichen Umständen habe ich Minister Banožić von seinen Pflichten enthoben", sagte Premier Andrej Plenković bei einer Pressekonferenz Samstagnachmittag in Zagreb. Mit der Leitung des Verteidigungsministerium wurde Staatssekretär Zdravko Jakop beauftragt. Banožić kann sich laut Krankenhausangaben derzeit nicht an den Unfall erinnern.

Plenković drückte der Familie des verstorbenen 40-jährigen Mannes sein Beileid aus. Wie er ankündigte, werde die Regierung einen Weg finden, um der Familie zu helfen. Der Premier bedauerte den Unfall und drückte seine Sorge über den gesundheitlichen Zustand von Banožić aus.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte unterdessen, dass Banožić den Unfall verursacht habe. Beim Überholen eines Lastkraftwagens prallte er mit seinem Wagen frontal mit einem entgegengekommenen Lieferwagen zusammen, hieß es. Der Unfall ereignete sich Samstagfrüh gegen 6.00 Uhr unter nebligen Verhältnissen, wie Medien berichteten. Der Lieferwagenfahrer kam bei dem Zusammenprall ums Leben, Banožić erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem Unfall wurde Banožić zunächst im Spital in Vinkovci versorgt, wegen der schwere der Verletzungen wurde er aber in das Krankenhaus von Osijek verlegt, wo er auf der Intensivstation behandelt wird. Berichten zufolge erlitt er Verletzungen am Kopf, am Brustkorb und an den Gliedmaßen, er soll aber außer Lebensgefahr sein. Nach Angaben des stellvertretenden Krankenhausdirektors ist Banožić bei Bewusstsein, "aber nicht bei vollem Bewusstsein, was bei dieser Art von Hirnverletzung üblich ist", sagte Krunoslav Šego laut Medienberichten. An den Unfall kann er sich bis dato nicht erinnern.