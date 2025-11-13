Krypto-Queen zitternd im Bett verhaftet

Zhimin Qian wurde in ihrem Airbnb-Apartment festgenommen.

Eine als "Göttin des Reichtums" bekannt gewordene chinesische Betrügerin ist in Großbritannien wegen Geldwäsche zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. "Die von Ihnen begangene Straftat war äußerst raffiniert und erforderte eine sorgfältige Planung", sagte die Richterin Sally Ann Hales zur Angeklagten. "Ihr Motiv war reine Gier." Zhimin Qian hatte mit einem Schneeball-System von 2014 bis 2017 mehr als 128.000 Menschen in China betrogen.

Dabei wird das Geld neuer Kunden genutzt, um älteren Kunden die versprochenen hohen Renditen auszuzahlen. Mit dem Geld ihrer Opfer kaufte die heute 47-Jährige Bitcoin und setzte sich, als Ermittlungen in China begannen, mit Hilfe gefälschter Dokumente nach Europa ab. Dort reiste sie zunächst durch mehrere Länder und logierte vornehmlich in Luxushotels.

Video der Festnahme

In London geriet sie 2018 ins Visier der Behörden, als sie versuchte, ein Haus um 23 Millionen Pfund (26,20 Mio. Euro) zu kaufen. Festgenommen wurde sie schließlich im April 2024 in York, in ihrem Besitz: Bargeld, Gold und Kryptowährungen in zweistelliger Millionenhöhe. In Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden beschlagnahmte die britische Polizei 61.000 Bitcoin - heutiger Wert: mehr als sechs Milliarden Dollar oder fünf Milliarden Euro.

Die britische Polizei veröffentlichte ein Video ihrer Festnahme. Zhimin Qian wurde im Bett in ihrem Airbnb-Apartment überrascht.

Die Angeklagte hatte sich in dem Strafprozess vor dem Southwark Crown Court in London Ende September schuldig bekannt. In dem Prozess war sie lediglich wegen Besitzes und Transfers von Vermögenswerten kriminellen Ursprungs angeklagt. Ihr Anwalt Roger Sahota sagte, alle Opfer würden entschädigt - weil der Wert des Bitcoin seit 2018 von rund 3.600 Dollar auf aktuell rund 100.000 Dollar gestiegen ist.