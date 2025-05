Leo von eigener Papst-Wahl überrascht: "Nie in den Sinn gekommen"

Leo XIV. hat am Dienstag betont, dass er nicht mit seiner Wahl zum Papst gerechnet hatte.

"Ich sage Ihnen ehrlich, es war mir nie in den Sinn gekommen, dass es passieren würde, was dann passiert ist. Und wieder einmal denke ich, dass unser Gott dieses Mal eine wirklich große Überraschung gemacht hat", so Leo XIV. im Gespräch mit einer Gruppe von Peruanern, die er am Montag im Vatikan empfangen hatte, wie die italiensche Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag berichtete.

"Den Willen Gottes annehmen"

Der Papst betonte, man müsse "den Willen Gottes annehmen" und erzählte von der "Prophezeiung" einer Nonne, die ihm seine Wahl zum Papst vorhergesagt hatte. "Man muss den Willen Gottes annehmen, sein Leben in die Hände des Herrn legen und sagen: Hier bin ich, Herr, was du willst, werde ich tun. Und in diesem Geist bin ich heute bei euch", so der Heilige Vater. Er schloss die Audienz mit einer Würdigung "des Zeugnisses, des Glaubens, der Gemeinschaft und der Freundschaft, die Peru der Welt bieten kann".

Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus

Der Papst besuchte am Dienstag unerwartet das Dikasterium der Bischöfe, das er seit 2023 bis zu seiner Papst-Wahl geführt hatte, und unterhielt sich mit den Mitarbeitern. Das Treffen dauerte etwa eineinhalb Stunden, verlautete aus dem Vatikan. Der US-Kardinal Robert Francis Prevost war am 8. Mai zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus gewählt worden. Er zählte laut Medien nicht zum engsten Kreis der Favoriten im Konklave.