Leo XIV.: Neuer Papst zieht wieder in den Apostolischen Palast

Anders als sein Vorgänger will Papst Leo XIV. wieder im Palast wohnen

Papst Franziskus hat Luxus abgelehnt: Den päpstlichen Gemächern im Apostolischen Palast, den viele seiner Vorgänger bewohnt hatten, zog der Argentinier ein einfaches Zimmer im Gästehaus Santa Marta vor. Der neue Papst Leo XIV. will angeblich wieder in den Apostolischen Palast ziehen. Daher muss dieser jetzt renoviert werden, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Sonntag berichtete. Auch die Sicherheitsvorkehrungen müssen verstärkt werden.

Der "Palazzo Apostolico" ist die offizielle Residenz des Papstes und ein prächtiges architektonisches Wahrzeichen der katholischen Kirche. Der imposante Bau wurde in den Jahren 1508 bis 1519 errichtet und über Jahrhunderte hinweg erweitert und umgestaltet. Er beherbergt zahlreiche wichtige Räume. Neben den päpstlichen Appartements zählen dazu die Sala Regia, die Sala Clementina und die Sixtinische Kapelle, die für ihre beeindruckenden Fresken von Michelangelo berühmt ist.

Renovierungsarbeiten sind dringend notwendig

Die Wohnung des Papstes ist seit Franziskus' Amtsantritt im März 2013 unbewohnt. Daher sind jetzt Renovierungsarbeiten dringend notwendig. An Instandhaltung habe es in den vergangenen Jahren gemangelt, was auch außen klar zu sehen sei, berichtete "Il Messaggero". Es bestehe der Verdacht auf Wassereintritt vom Dach, hieß es. Die von den Technikern entdeckte Feuchtigkeit war Gegenstand mehrerer Meldungen an die technische Abteilung des Vatikans. Travertin-Gesimse bröckeln allmählich ab. Ende März wurden schnell zwei Arbeiter geschickt, um die Simse mit einem Schutznetz abzusichern, aber nur um zu verhindern, dass schwere Marmorstücke herabfallen, wie das Blatt berichtete.

Der Apostolische Palast dient nicht nur als Wohnsitz des Papstes, sondern auch als Verwaltungszentrum der katholischen Kirche. Hier finden wichtige Zeremonien, Audienzen und offizielle Treffen statt. Das Fenster des päpstlichen Arbeitszimmers im Apostolischen Palast ist allen Gläubigen der Welt bekannt, denn hier zeigt sich der Papst sonntags zu Mittag, um das Angelus-Gebet zu sprechen. Viele Päpste haben im Laufe der Geschichte hier gelebt, und jeder von ihnen hat seine Spuren hinterlassen.

Apostolischer Palast ist auch Arbeitsstätte des Papstes

Der Apostolische Palast ist auch die Arbeitsstätte des Papstes. Hier trifft er täglich hochrangige Besucher. Leo XIV. hat indes die Qual der Wahl, welchen Teil des Palasts er beziehen will. An Platz fehlt es nicht: Der "Palazzo Apostolico" ist ein Gebäudekomplex mit etwa 1.400 Räumen und 55.000 Quadratmetern Grundfläche. Ein Zeitplan für die Arbeiten im Palast soll zeitnah ausgearbeitet werden. Wenn Klarheit herrscht, will der neue Pontifex über sein künftiges Zuhause entscheiden.

Nicht immer in der Weltgeschichte residierten die Päpste im Apostolischen Palast. Im Mittelalter wohnten sie im Lateranpalast auf der anderen Seite des Tiber. Dabei handelt es sich um einen prunkvollen Komplex, der an die Lateranbasilika, die zweitgrößte Kirche nach dem Petersdom und Kathedrale des Bistums Rom, grenzt. Die Räumlichkeiten im Lateranpalast beherbergen heute Vatikan-Büros.