Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Laimburg
© www.autobrennero.it

Nach Flucht

Lkw-Fahrer erstochen: Mörder auf Brennerautobahn geschnappt

13.10.25, 12:10
Teilen

Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien ist in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz im Südtiroler Bozen erstochen worden.  

Der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Landsmann und Arbeitskollege, wurde wenige Stunden später festgenommen. Der Tat war ein Streit der beiden Männer vorausgegangen, hieß es in Südtiroler Medien. Der Verdächtige soll nach der Tat mit seinem Lkw geflüchtet sein. Er wurde schließlich auf einem Parkplatz der Brennerautobahn gefasst.

Mehrere Augenzeugen führten die Ermittler auf die Spur des Mannes. Der 47-Jährige wurde um 3.25 Uhr auf der Autobahnraststätte Laimburg Ost mithilfe der Verkehrspolizei entdeckt. Auf seinem Körper sollen Blutspuren gewesen sein, im Lkw wurde zudem blutige Kleidung entdeckt.

Rumäne verweigerte Aussage

Der Tatverdächtige wurde zuerst aufs Polizeikommissariat Bozen und anschließend ins Bozner Gefängnis gebracht. Ein Untersuchungsrichter soll am Montag über die Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden. Der Festgenommene schwieg bisher zu den Vorwürfen.

Der Rumäne soll den 32-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben, eine Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden. Eine Autopsie wurde für die Klärung der genauen Todesursache angeordnet. Mit Ergebnissen wurde laut der Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten" (Montags-Ausgabe) erst in zwei Wochen gerechnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden