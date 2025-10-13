Alles zu oe24VIP
© Getty

Südtirol

Mysteriöser Fall: Leon (19) stirbt nach Sturz von Brunnen

13.10.25, 07:40
Der Tod des jungen Südtirolers wirft Fragen auf. 

Ein 19-jähriger Einheimischer ist Anfang Oktober in Glurns im Südtiroler Vinschgau von einem Brunnen gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der junge Mann war laut Südtiroler Medienberichten mit mehreren Bekannten unterwegs gewesen. Er kletterte auf die den Brunnen zierende Statue und stürzte dann mit dieser zu Boden. Der 19-Jährige erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Leon M.

Große Trauer um den erste 19-jährigen Leon M.

© Facebook

Rätsel um Todesursache

Weitere Untersuchungen warfen nun aber Fragen zum Tod des jungen Leon auf. „Aus einer äußeren Untersuchung des Leichnams haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass das Opfer von besagter Statue erdrückt worden ist“, so die Staatsanwaltschaft„.

Glurns

Glurns liegt im Südtiroler Vinschgau

© Getty

Daher wurde nun ein “Verfahren gegen unbekannt eingeleitet worden„, um die genauen Umstände des Todes zu klären. Man ermittle gegen “potentielle Verantwortliche„ – eine Obduktion wurde angeordnet.

