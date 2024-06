Lukas (34) überlebte 10 Tage allein in der Wildnis

Erst nach 10 Tagen konnte der verschollene Lukas gefunden werden. Er war allein in der amerikanischen Wildnis herumgeirrt. Einen Weg zurück konnte er nicht mehr finden. Das Wildnis-Drama ging aber zum Glück noch einmal gut aus.

Mit einer Taschenlampe und einer Klappschere machte sich der 34-Jährige am 11. Juni zu Fuß auf den Weg. Keine gute Ausrüstung für eine Wanderung. Seine Familie fürchtete deshalb das Schlimmste, als er nicht mehr zurückkam.

Hiker missing for 10 days in California mountains found alive by a drone.



Lukas McClish, 34, set out for what he thought would be a three-hour hike in the Santa Cruz Mountains on June 11 but got lost due to wildfire-damaged landmarks. He was reported missing on June 16 when he… pic.twitter.com/lkaiLaOiMV