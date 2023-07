Mallorca: Junge Urlauberin von Duo vergewaltigt

Schon wieder kam es auf einem Hotelzimmer zu einer gemeinschaftliche Vergewaltigung.

Nur wenige Wochen, nachdem fünf deutsche Urlauber eine junge Frau (20) vergewaltigt haben sollen, sorgt nun ein ähnlicher Fall für Aufregung auf der Balearen-Insel. Zwei irische Urlauber (19 und 20) sollen eine junge Britin (18) im Hotelzimmer missbraucht haben. Sie sitzen nun in U-Haft.

Duo am Flughafen festgenommen

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, lernte die 18-Jährige einen der beiden jungen Männer beim Feiern in Magaluf kennen und begleitete ihn auf sein Hotelzimmer. Dort hatte sie dann zunächst auch einvernehmlich Sex, ehe der zweite Mann ins Spiel kam und ebenfalls mit der 18-Jährigen schlafen wollte. Als die junge Britin ablehnte, kam es laut Polizei zum gemeinschaftlichen sexuellen Übergriff.

Die 18-Jährige erstattete unmittelbar nach der Tat Anzeige. „Als ein Streifenwagen eintraf, gab das Mädchen an, von zwei Männern sexuell missbraucht worden zu sein, und wurde mit dem Streifenwagen in das Krankenhaus Son Espases gebracht“, so ein Sprecher der Polizei. Die beiden Iren wurde kurz vor ihrem Rückflug am Flughafen verhaftet und befinden sich nun in U-Haft.