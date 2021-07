Ungeimpfte müssen stattdessen in Quarantäne.

Valletta. Malta will die angekündigten Grenzschließungen für nicht vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte doch nicht umsetzen. Menschen, die ohne Impfzertifikat nach Malta einreisten, müssten sich jedoch für bestimmte Zeit in Quarantäne begeben, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Die am Freitag angekündigte Grenzschließung hätte in der Nacht auf Mittwoch in Kraft treten sollen.

Mehr dazu in Kürze ...