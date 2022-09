Mann stellt sich zweimal in der Schlange für den Sarg an

Für die allermeisten Menschen, die sich in London stundenlang in die Warteschlange zum aufgebahrten Sarg von Queen Elizabeth II. stellen, ist es ein einzigartiges Ereignis.

Auch der Londoner Sam Mason sprach mit der BBC über eine "Once in a lifetime"-Erfahrung - also etwas, das man nur einmal im Leben mache. Allerdings habe er sich gleich zweimal den Strapazen der "Queue", wie die Schlange in London genannt wird, unterzogen, erzählte er der BBC.

Sein erstes Anstehen bis zur Westminster Hall, wo der festlich geschmückte Sarg der Queen noch bis Montagmorgen liegt, dauerte demnach zwölf Stunden. Dem BBC-Bericht zufolge hielt das Mason jedoch nicht davon ab, sich nach einer kleinen Pause, in der er sein Auto in die Werkstatt brachte, noch einmal anzustellen. Beim zweiten Mal sei die Organisation der Schlange schon deutlich besser gewesen. "Es ist Geschichte, und ich möchte ein Teil davon sein", sagte der Londoner.