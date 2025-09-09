Alles zu oe24VIP
Medien-Mogul Murdoch hört auf: Jetzt übernimmt ER das Ruder
© Instagram

Wechsel

Medien-Mogul Murdoch hört auf: Jetzt übernimmt ER das Ruder

09.09.25, 06:40
Teilen

Im Machtkampf um das weltweite Medienimperium des 94-jährigen Rupert Murdoch hat sich sein politisch konservativer ältester Sohn Lachlan durchgesetzt.  

Eine am Montag bekanntgegebene Vereinbarung sichert ihm die Kontrolle über die Mediengruppe, zu der u.a. der US-Sender Fox News, die US-Zeitung "Wall Street Journal" und die britische "Times" gehören.

Rupert Murdoch

Machtkampf: Papa Rupert Murdoch wird weiter mitmischen.

© Getty

Geschwister James und Elisabeth Murdoch 

Damit wird der erbitterte Familienstreit um die Nachfolge des Medienmoguls beendet. Laut der Vereinbarung werden die Geschwister James und Elisabeth Murdoch sowie Prudence MacLeod ihre Anteile an Fox und News Corp verkaufen und erhalten dafür eine Barabfindung. Über die Höhe der Summe wurde Stillschweigen vereinbart.

Anteile der Familie 

Einem Bericht der Zeitung "New York Times" zufolge soll jedes der drei Kinder rund 1,1 Mrd. Dollar (938 Mio. Euro) erhalten. Die verbleibenden Anteile der Familie an Fox und News Corp werden in einen neuen Familientrust eingebracht. Dieser kommt Lachlan Murdoch und seinen jüngeren Halbschwestern Grace und Chloe Murdoch aus Rupert Murdochs Ehe mit Wendi Deng Murdoch zugute. Die "New York Times" bezifferte den Wert dieses Trusts auf rund 3,3 Mrd. Dollar.

