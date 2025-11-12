Medizinische Sensation: Alex lebt seit 20 Jahren ohne Gehirn

Alex Simpson aus Nebraska (USA) feierte vor kurzem einen riesigen Meilenstein. Sie wurde am 4. November 20 Jahre alt, obwohl die junge Frau ohne ein funktionierendes Gehirn geboren worden ist.

Ihre Eltern dachten, dass ihre kleine Tochter ein gesundes Kind sei. Doch zwei Monate nach der Geburt stellten Ärzte nach einer Untersuchung fest, dass Alex an der Hydranenzephalie leidet. Eine extrem seltene Fehlbildung, bei der große Teile des Gehirns fehlen und stattdessen mit Flüssigkeiten gefüllte Hohlräume entstehen.

"Der Glaube hat uns am Leben gehalten"

Die Krankheit zeigt sich mit der Zeit beim Kleinkind. Das Baby wirkt zunächst oft normal, doch später bleibt die Entwicklung aus. Es können Muskelkrämpfe und Anfälle auftreten. Abhängig von der Schwere können Betroffene nicht hören, sehen oder sich gar bewegen. Auch die kognitiven Fähigkeiten sind sehr stark eingeschränkt.

Der Familie wurde damals gesagt, dass Alex nicht älter als vier Jahre werden würde. Shawn Simpson, Vater von Alex, sagte im Interview mit dem US-Fernsehsender "KETV": "Vor zwanzig Jahren hatten wir Angst, aber der Glaube, denke ich, ist wirklich das, was uns am Leben gehalten hat".

Bruder stolz auf sie

Alex kann nicht sehen und hören. Trotzdem glaubt die Familie, dass sie mehr wahrnimmt, als die meisten denken. Ihr 14-jähriger Bruder SJ meinte: "Wenn jemand in ihrer Nähe gestresst ist. Es muss gar nichts passieren – es kann völlig still sein – aber Alex weiß es. Sie spürt das".

Er setzte fort: "Wenn zum Beispiel meine Großmutter Schmerzen hat, im Rücken, dann übernimmt Alex das – es ist verrückt". SJ ist sehr stolz, ihr Bruder zu sein. Er hat viel Zeit mit der Erforschung ihrer Krankheit verbracht, um sie bestmöglich zu unterstützen.