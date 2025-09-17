Mega-Panne bei Tesla: Besitzer müssen in eigenes Auto einbrechen

Bei Tesla reißen die Probleme nicht ab. Nun stehen die Türgriffe des Model Y im Mittelpunkt.

Mehrere Fahrer berichten, dass sie nicht mehr in ihre Autos gelangen – in manchen Fällen blieb nur der Griff zum Hammer. Nun prüft die US-Verkehrsaufsicht die Vorwürfe.

Wenn die Tür sich nicht öffnen lässt

Laut Berichten aus den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) haben Besitzer des Model Y Schwierigkeiten mit den elektronischen Türgriffen. In mehreren Fällen war es nicht möglich, die Türen zu öffnen. Besonders kritisch wurde es, wenn Kinder auf den Rücksitzen saßen und nicht herausgeholt werden konnten. Viermal sollen Betroffene ein Seitenfenster eingeschlagen haben, um in das Auto zu gelangen.

Elektronik ohne Strom

Die Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA untersucht das Problem derzeit. Das dazugehörige Amt ODI vermutet, dass die elektronischen Türschlösser in manchen Situationen nicht genügend Strom bekommen. Auffällig ist, dass die Batterie in diesen Fällen nicht leer war – es fehlte trotzdem die notwendige Spannung. Eine Warnmeldung im Auto erschien laut den Berichten nicht. Das wirft Fragen über mögliche Schwächen in der Elektronik auf.

Manuelle Entriegelung kaum bekannt

Zwar gibt es im Innenraum eine manuelle Notentriegelung. Doch diese ist schwer zu erreichen und vielen Besitzern gar nicht bekannt. Für Kinder ist die Bedienung oft zu schwierig.

Risiko im Ernstfall

Die blockierten Türen sind nicht nur ärgerlich, sie können auch gefährlich werden. In einem Unfall oder bei einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn Helfer oder Insassen nicht rechtzeitig herauskommen, kann die Situation lebensgefährlich sein.

Tesla schweigt bislang

Wie oft der Fehler tatsächlich vorkommt, ist noch unklar. Auch ob nur bestimmte Baujahre oder Software-Versionen betroffen sind, ist nicht bekannt. Tesla selbst hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Den Besitzern bleibt daher aktuell nur, sich mit den Notentriegelungen vertraut zu machen. Welche Maßnahmen Tesla künftig setzen wird – ob durch ein Software-Update oder durch Änderungen an der Hardware – bleibt abzuwarten.