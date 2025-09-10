Mega-Panne: Domino-Effekt befördert fast 70 Container ins Meer

Ein schwerer Vorfall hat sich im Hafen von Long Beach in Kalifornien (USA) ereignet.

Ein Frachtschiff verlor dort Dutzende Container, die ins Wasser stürzten. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Mega-Panne am Pier

Das Containerschiff „Mississippi“ lag am Pier, als am Dienstag (Ortszeit) plötzlich fast 70 Container ins Hafenbecken fielen. Nach Angaben der US-Küstenwache ist noch unklar, warum es dazu kam. In Medienberichten wurde berichtet, das Schiff habe Schlagseite gehabt.

Ein neben dem Schiff liegender Lastkahn wurde durch mehrere herabgestürzte Container beschädigt. Menschen kamen jedoch nicht zu Schaden.

Jaw-dropping video of 50 containers falling off a cargo ship at the Port of Long Beach Tuesday. No one injured. @kcalnews pic.twitter.com/yuhInTz4f9 — JASMINE VIEL (@jasmineviel) September 9, 2025

Der betroffene Pier musste für einige Stunden geschlossen werden. Für einen der größten Häfen der Vereinigten Staaten ist das eine spürbare Einschränkung. Long Beach liegt rund 30 Kilometer südlich von Los Angeles und zählt zu den wichtigsten Handelsplätzen für Waren aus Asien. Die „Mississippi“ ist 255 Meter lang und fährt unter portugiesischer Flagge. Laut US-Medien und der Plattform Vesselfinder war das Schiff vor zwei Wochen aus China angekommen.