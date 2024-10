Mega-Rätsel um geheimnisvolle "UFO-Wolke"

Das gibt Rätsel auf.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat kürzlich ein außergewöhnliches Foto auf ihrer Website veröffentlicht, das eine Wolke über der Südinsel Neuseelands zeigt, die oft mit einem UFO verwechselt wird. Diese Wolke, die vom Satelliten „Landsat 8“ am 7. September in etwa 700 Kilometern Höhe fotografiert wurde, ist eine sogenannte Lenticularis-Wolke oder Linsenwolke.

Die Lenticularis-Wolke, die in der Region Otago zwischen den Ortschaften Middlemarch und Hyde regelmäßig zu sehen ist, hat eine bemerkenswert stabile Form und taucht immer wieder an derselben Stelle auf. Aufgrund dieser Beständigkeit haben die Anwohner sie „Taieri Pet“ getauft. Diese Wolke, die sich scheinbar regungslos über dem Gebiet hält und eine Länge von etwa 11,5 Kilometern erreicht, ist das Ergebnis der besonderen geografischen Gegebenheiten vor Ort.

Das ist das Phänomen

Linsenförmige Lenticularis-Wolken entstehen, wenn Wind auf ein Hindernis, wie eine Gebirgskette, trifft. Die Luft wird gezwungen, über das Gebirge hinwegzuströmen und bildet dabei atmosphärische Wellen. An den Scheitelpunkten dieser Wellen sinkt die Temperatur, wodurch der Wasserdampf in der Luft kondensiert und eine Wolke entsteht. Diese Wolkenform bleibt stabil und erscheint immer wieder an denselben Stellen, weshalb sie sich durch eine unverwechselbare Form auszeichnet.

Der „Landsat 8“-Satellit, der dieses Phänomen erfasst hat, wurde am 11. Februar 2013 mit einer Atlas-Rakete von Kalifornien aus ins All geschickt. Er umkreist die Erde in einer Höhe von 700 Kilometern und liefert wichtige Daten zur Überwachung der Erdoberfläche, insbesondere für Naturkatastrophen und Umweltveränderungen, wie etwa den Zustand der Wälder.